Буллинг в Кропивницком: сверстники жестоко избили 14-летнюю школьницу

Коллаж РБК-Украина

Подростки решили выяснить отношения с помощью кулаков

В Кропивницком сверстники жестоко избили 14-летнюю ученицу местной школы №23.

Как пишет издание CBN, драка произошла во внеурочное время за территорией школы. Между подростками вспыхнул конфликт, и группа ребят набросилась на девушку с кулаками.

После инцидента, который произошел около 15:00, школьница была доставлена в неврологическое отделение детской областной больницы с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

"Пока ее обследуют. Возможно, подтвердится сотрясение мозга. На сегодня чувствует себя хорошо", - сказал главный врач Василий Хорощак.

В то же время в пресс-службе городского совета заявили, что в школе проводят расследование инцидента, а Управление образования держит на контроле эту ситуацию.

Отмечается, что мама девочки подала заявление в полицию.

Кстати, недавно на Закарпатье подростки поиздевались над одноклассницей, подбросив ей в чашку с капучино таблетку Виагры.

Напомним, что в Украине ввели штрафы за издевательства в школе. За законопроект, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него, недавно проголосовали в народные избранники.

Styler решил разобраться, какое наказание могут понести школьники-задиры, которые позволят себе осуществлять психологическое давление, жестокое обращение, физическое насилие или агрессию по отношению к сверстникам.

Видео: РБК-Украина