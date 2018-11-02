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Булінг у Кропивницькому: однолітки жорстоко побили 14-річну школярку

STYLERЖиття    02.11.2018 - 14:43
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Підлітки вирішили з'ясувати стосунки за допомогою кулаків

У Кропивницькому однолітки жорстоко побили 14-річну ученицю місцевої школи №23.

Як пише видання CBN, бійка сталася в позаурочний час за територією школи. Між підлітками спалахнув конфлікт, і група однолітків накинулася на дівчину з кулаками.

Після інциденту, який стався близько 15:00, школярка була доставлена до неврологічного відділення дитячої обласної лікарні з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма".

"Поки її обстежують. Можливо, підтвердиться струс мозку. На сьогодні почуває себе добре", - сказав головний лікар Василь Хорощак.

У той же час в прес-службі міської ради заявили, що в школі проводять розслідування інциденту, а Управління освіти тримає на контролі цю ситуацію.

Наголошується, що мама дівчинки подала заяву в поліцію.

До речі, нещодавно на Закарпатті підлітки познущалися над однокласницею, підкинувши їй в чашку з капучіно таблетку Віагри.

Нагадаємо, що в Україні ввели штрафи за знущання в школі. За законопроект, який визначає поняття булінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього, нещодавно проголосували народні обранці.

Styler вирішив розібратися, яке покарання можуть понести школярі-задираки, які дозволять собі здійснювати психологічний тиск, жорстоке поводження, фізичне насильство або агресію по відношенню до однолітків.

Відео: РБК-Україна

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