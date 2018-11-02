Булінг у Кропивницькому: однолітки жорстоко побили 14-річну школярку

Підлітки вирішили з'ясувати стосунки за допомогою кулаків
У Кропивницькому однолітки жорстоко побили 14-річну ученицю місцевої школи №23.
Як пише видання CBN, бійка сталася в позаурочний час за територією школи. Між підлітками спалахнув конфлікт, і група однолітків накинулася на дівчину з кулаками.
Після інциденту, який стався близько 15:00, школярка була доставлена до неврологічного відділення дитячої обласної лікарні з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма".
"Поки її обстежують. Можливо, підтвердиться струс мозку. На сьогодні почуває себе добре", - сказав головний лікар Василь Хорощак.
У той же час в прес-службі міської ради заявили, що в школі проводять розслідування інциденту, а Управління освіти тримає на контролі цю ситуацію.
Наголошується, що мама дівчинки подала заяву в поліцію.
До речі, нещодавно на Закарпатті підлітки познущалися над однокласницею, підкинувши їй в чашку з капучіно таблетку Віагри.
Нагадаємо, що в Україні ввели штрафи за знущання в школі. За законопроект, який визначає поняття булінга і передбачає адміністративну відповідальність за нього, нещодавно проголосували народні обранці.
Styler вирішив розібратися, яке покарання можуть понести школярі-задираки, які дозволять собі здійснювати психологічний тиск, жорстоке поводження, фізичне насильство або агресію по відношенню до однолітків.
Відео: РБК-Україна