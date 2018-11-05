У Харківській області школярі побили дівчинку: стало відомо про стан постраждалої

Колаж РБК-Україна

Дівчинка знаходиться під наглядом лікарів

Медики повідомили про стан здоров'я 11-річної школярки із села Бердянки Зачепилівського району Харківської області, яку по-звірячому побили однолітки. Про це розповіли в прес-службі Харківської обласної адміністрації з посиланням на головного лікаря центральної районної лікарні.

Повідомляється, що переломів у дівчинки немає, тільки забої м'яких тканин.

"Офіційний діагноз без дозволу мами назвати не можна, а мама не дозволяє. Але про переломи мова не йде – є забій м'яких тканин. Ще йдуть обстеження", - повідомила головний лікар Зачепилівської центральної районної лікарні Світлана Жарикова.

Вона зазначила, що дівчинка поступила до лікарні у п'ятницю, близько 13:00. Травми школярка отримала на дитячому майданчику, коли грала з однокласниками у футбол. Хтось з однокласників, дуріючи, штовхнув дівчинку, і вона впала.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що група школярів у Харківській області побила дівчинку.

Постраждала дівчинка заявила, що на перерві вона була побита п'ятьма учнями своєї школи. Після огляду був встановлений попередній діагноз: забій ділянки правого кульшового суглоба.

А також ми розповідали про те, що Кропивницького однолітки жорстоко побили 14-річну школярку.

Бійка сталася в позаурочний час за межами школи. Між підлітками спалахнув конфлікт, і група хлопців накинувся на дівчину з кулаками. Медики діагностували у неї черепно-мозкову травму.

Відео: РБК-Україна