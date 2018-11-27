Жорстоко побив і виклав в Instagram: 8-класника хочуть відправити у колонію

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Повідомляється, що раніше обвинувачений більше трьох років знущався над однолітками

27 листопада в Бердянській місцевій прокуратурі обрали запобіжний захід для неповнолітнього злочинця, який жорстоко побив свого однолітка. Нападник зняв розправу на відео, наклав музичний супровід і опублікував ролик у своєму Instagram. Школяра з Бердянська хочуть направити у виправний заклад терміном на 1 рік. Про це розповідається в прес-службі прокуратури Запорізької області.

Повідомляється, що обвинувачений протягом трьох років знущався над своїми однолітками.

"Встановлено, що учень однієї зі шкіл у період з 5-го по 8-й клас був учасником численних конфліктних ситуацій, серед яких бійки, словесні конфлікти, образи учнів та погана поведінка на уроках. Згідно зі шкільною характеристикою, хлопець агресивний, задиркуватий, постійно в центрі скандалів і бійок", – пишуть у прес-службі.

У прокуратурі також додали, що про вказану подію батьки постраждалої дитини дізналися з додатка Instagram, де відео з побиттям їх сина, очевидно, було викладено зловмисником, і до того ж накладено на музичну композицію.

"Зазначений учень, не досягнувши віку з якого настає кримінальна відповідальність, заподіяв тілесні ушкодження своєму однолітку, через що останній потрапив до лікарні. Неповнолітній зловмисник за малозначним приводом спровокував бійку з потерпілим, повалив його на землю і продовжив бити, завдаючи ударів ногами по голові та тулубу лежачого", — описали інцидент в прокуратурі.

Повідомляється також, що зараз Бердянська місцева прокуратура зайняла принципову позицію: клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру у вигляді направлення його до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення терміном на 1 рік. Своє клопотання прокуратура направила до суду.

У прес-службі також додали, що вже було проведено підготовче слухання, на якому потерпіла сторона вказала розмір моральної компенсації за заподіяну шкоду.

Нагадаємо, що у Тернополі школярки побилися через хлопця.

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Відео: (video.rbc.ua)