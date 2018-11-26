Многочисленные травмы: в Тернополе школьницы подрались из-за парня

Коллаж РБК-Украина

Одна из девочек госпитализирована с сотрясением мозга

В Тернополе две школьницы зверски подрались на спортивной площадке. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сектор коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 ноября, около 17 часов на спортивной площадке, которая расположена по улице Леси Украинки в Тернополе. В полицию поступило сообщение о драке двух девочек-подростков.

Когда патрульные полицейские прибыли по месту вызова, они обнаружили 14-летнюю школьницу с тяжелыми телесными повреждениями. Для пострадавшего подростка была вызвана бригада скорой помощи. Девочку госпитализировали и диагностировали у нее сотрясение мозга, травму живота и многочисленные травмы лица.

Как удалось выяснить полицейским, девочку избила ее 15-летняя подруга, так как они не смогли поделить парня. Девочки решили выяснить отношения на спортивной площадке с помощью кулаков.

По факту нанесения телесных повреждений сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожье студентка зверски избила ровесницу.

Драка произошла между двумя близкими подругами. Девушка напала на свою сверстницу и после нескольких ударов жертва упала на землю, но даже тогда студентка не остановилась и продолжила избиение.

А также рассказывали о том, что полицейские по ошибке избили школьника, так как приняли его за автовора.

Видео: РБК-Украина