Численні травми: у Тернополі школярки побилися через хлопця

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Одна з дівчаток госпіталізована із струсом мозку

У Тернополі дві школярки жорстоко побилися на спортивному майданчику. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на сектор комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.

Інцидент стався у неділю, 25 листопада, близько 17 годин на спортивному майданчику, що розташований по вулиці Лесі Українки в Тернополі. У поліцію надійшло повідомлення про бійку двох дівчаток-підлітків.

Коли патрульні поліцейські прибули за місцем виклику, вони виявили 14-річну школярку з важкими тілесними ушкодженнями. Для постраждалого підлітка була викликана бригада швидкої допомоги. Дівчинку госпіталізували і діагностували у неї струс мозку, травму живота і численні травми обличчя.

Як вдалося з'ясувати поліцейським, дівчинку побила її 15-річна подруга, так як вони не змогли поділити хлопця. Дівчатка вирішили з'ясувати стосунки на спортивному майданчику за допомогою кулаків.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітники правоохоронних органів відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Запоріжжі студентка по-звірячому побила однолітку.

Бійка сталася між двома близькими подругами. Дівчина напала на свою однолітку і після кількох ударів жертва впала на землю, але навіть тоді студентка не зупинилася і продовжила побиття.

А також розповідали про те, що поліцейські помилково побили школяра, так як сплутали його зі злодієм.

Відео: РБК-Україна