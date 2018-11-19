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Таскала за волосы: в Запорожье студентка зверски избила ровесницу

STYLERПроисшествия    19.11.2018 - 18:25
Таскала за волосы: в Запорожье студентка зверски избила ровесницу
Коллаж РБК-Украина

Девушка продолжила избиение даже после того, как жертва упала

В Запорожье студентка ПТУ зверски избила свою ровесницу и похвасталась видео с инцидентом в интернете. Об этом пишет издание IPnews.

Студентка 31-го училища, которое находится на Бабурке в городе Запорожье, напала на свою сверстницу и зверски ее избила. На кадрах видео видно, что она бьет девушку по голове, а потом тягает ее за волосы.

После нескольких ударов жертва упала на землю, но даже тогда студентка не остановилась и продолжила избиение. Видео снял кто-то из друзей студентки.

Позже она опубликовала его на своей странице в социальных сетях и похвасталась тем, как отделала свою жертву. Однако видео было удалено.

Что стало причиной конфликта у девушек – неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что учительница избила ученика девятого класса за то, что он мешал ей проводить урок.

На ролике видно, что учительница проводит "экзекуцию" в школьном коридоре. Свои удары она сопровождает вопросами "Ты кто такой?", и "Почему ты себе позволяешь так себя вести?".  Она била мальчика по голове и по лицу.

А также мы рассказывали о том, что подростки зверски избили свою одноклассницу.

Девочки сбили ее с ног и прыгали на ней. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. После обследования медики поставили под сомнение ее возможность в будущем иметь детей.

Видео: РБК-Украина

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