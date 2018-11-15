Учитель жестоко избил 9-летнего ученика: в сети возмущены инцидентом

Фото: коллаж РБК-Украина

Скандальное видео побоев снимали другие школьники

В Российской Федерации учительница начальных классов грубо избила школьника. Об этом сообщает ресурс "Лентач" на своей Facebook-странице.

Инцидент произошел в одной из школ в Комсомольске-на-Амуре.

Отмечается, что 9-летний ученик мешал педагогу вести урок, за что женщина и избила ребенка.

Скрин: facebook.com/oldLentach

Также опубликовано соответствующее видео.

На ролике видно, что учительница проводит "экзекуцию" в школьном коридоре. Свои удары она сопровождает вопросами "Ты кто такой?", и "Почему ты себе позволяешь так себя вести?".

Школьник говорит, что будет жаловаться.

Женщина бьет мальчика по голове, лупасит по лицу.

"...Еще раз, только рыпнись? Ты меня услышал? Я тебе кто?", - говорит она.

Видео: facebook.com/oldLentach

Видео снимали другие школьники. В ролике слышны их комментарии, что они также будут жаловаться на поведение педагога и недоумевают, какое право учительница имеет избивать ученика.

Фото: скриншот facebook.com/oldLentach

Скрин: facebook.com/oldLentach

В комментариях к ролику пользователи соцсети возмущают не столько недопустимым поведением учительницы и ее рукоприкладством, сколько "одобрением" других людей, которые заступаются за педагога - мол, дети сейчас очень непослушные, сами провоцируют, шалят больно:

"Охр*неть. Больше всего я в шоке от комментариев. Какой бы ребенок не был, что бы он не сделал - его никто не имеет права бить. Даже родители. Адок в рашке как всегда";

"Странно, неужели половина комментаторов реально не понимают, что нет такой ситуации, когда учитель имеет право поднять руку? Просто нет и все";

"А что, так можно? Можно бить покупателей, если они тормозят на кассе, бить водителей, если медленно проезжают перекресток, бить пациентов больниц, если нарушают постельный режим? А начинается все вот с такого - когда бьют ребенка, заведомо слабее себя";

"В комметах приятные русские люди рассказывают, что не очень-то и била. Все как всегда, ничего не меняется"...

Скрин: facebook.com/oldLentach

"Доставляют мнения тех, кто пишут, что "пи...ки сами виноваты, обнаглели", дети, мол, "ведут себя хуже зэков". И своими не шибко светлыми головами эти комментаторы почему-то не могут сообразить, что учителей, в общем-то, к этим трудностям готовят - их обучают не только основному предмету, но и основам детской психологии, физиологии (рассказывают об особенностях каждого возраста), разным методикам педагогики. И еще на практику отправляют - чтобы студент понял, надо оно ему или нет. Поэтому все эти аргументы о несносных детях так же нелепы, как, например, попытки оправдать врача, ударившего недостаточно здорового пациента, портящего ему статистику";

"Там в коментах писали что мальчик совершенно отмороженный и училка неправа в том, что мало его отх*рачила. Иначе до него не доходит вообще никак";

"Школьный русский ад. Это стало нормой. Статья УК на лицо. Потом удивляются, почему дети приходят в школу с оружием и начинают..."

Скрин: facebook.com/oldLentach

Ранее сообщалось, что недавно в РФ в сельскую школу под Волгоградом ученик восьмого класса принес канистру с бензином, топор и ножи. - 14-летний мальчик хотел отомстить за травлю.

Напомним также, что за неделю до бойни в технологическом колледже Керчи в детском лагере "Артек" российские оккупанты обучали подростков стрельбе.

Также мы писали о том, что после череды громких скандалов относительно травли детей в школах эксперты напомнили, что в Украине Верховная Рада приняла законопроект №8584 о противодействии и введению штрафов за буллинг. Причем наказывать будут не только агрессоров, но и их родителей, а также учителей, которые скрывают эти инциденты

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина