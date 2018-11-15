Вчитель жорстоко побив 9-річного учня: у мережі обурені інцидентом

Фото: колаж РБК-Україна

Скандальне відео побоїв знімали інші школярі

В Російській Федерації вчителька початкових класів брутально побила школяра. Про це повідомляє ресурс "Лентач" на своїй Facebook-сторінці.

Інцидент стався в одній зі шкіл у Комсомольську-на-Амурі.

Зазначається, що 9-річний учень заважав педагогу вести урок, за що жінка і побила дитину.

Скрін: facebook.com/oldLentach

Також опубліковано відповідне відео.

На ролику видно, що вчителька проводить "екзекуцію" у шкільному коридорі. Свої удари вона супроводжує питаннями "Ти хто такий?", і "Чому ти собі дозволяєш так себе вести?".

Школяр каже, що буде скаржитися.

Жінка б'є хлопчика по голові, лупасить по обличчю.

"...Ще раз, тільки рипнися? Ти мене почув? Я тобі хто?", - каже вона.

Відео: facebook.com/oldLentach

Відео знімали інші школярі. У ролику чути їх коментарі, що вони також будуть скаржитися на поведінку педагога й дивуються, яке право вчителька має бити учня.

Фото: скріншот facebook.com/oldLentach

Скрін: facebook.com/oldLentach

В коментарях до ролика користувачі соцмережі обурюють не стільки неприпустимою поведінкою вчительки та її рукоприкладством, скільки "схваленням" інших людей, які заступаються за педагога - мовляв, діти зараз дуже неслухняні, самі провокують, пустують дуже:

"Охр*ніти. Найбільше я в шоці від коментарів. Якою б дитина не була, що б вона не зробила - її ніхто не має права бити. Навіть батьки. Адок у рашці як завжди";

"Дивно, невже половина коментаторів реально не розуміють, що немає такої ситуації, коли вчитель має право підняти руку? Просто немає і все";

"А що, так можна? Можна бити покупців, якщо вони гальмують на касі, бити водіїв, якщо повільно проїжджають перехрестя, бити пацієнтів лікарень, якщо порушують постільний режим? А починається все от з такого - коли б'ють дитину, свідомо слабкіше за себе";

"У кометах приємні російські люди розповідають, що не дуже-то й била Все як завжди, нічого не змінюється"...

Скрін: facebook.com/oldLentach

"Доставляють думки тих, хто пишуть, що "пі...ки самі винні, знахабніли", діти, мовляв, "ведуть себе гірше зеків". І своїми не дуже світлими головами ці коментатори чомусь не можуть збагнути, що вчителів, загалом-то, до цих труднощів готують - їх навчають не тільки основного предмета, але і основ дитячої психології, фізіології (розповідають про особливості кожного віку), різними методиками педагогіки. І ще на практику відправляють - щоб студент зрозумів, треба воно йому чи ні. Тому всі ці аргументи про нестерпних дітей так само безглузді, як, наприклад, спроби виправдати лікаря, який вдарив недостатньо здорового пацієнта, який зіпсував йому статистику";

"Там в коментах писали, що хлопчик зовсім відморожений й училка неправа в тому, що мало його отх*рачила. Інакше до нього не доходить взагалі ніяк";

"Шкільне російський пекло. Це стало нормою. Стаття КК на лице. Потім дивуються, чому діти приходять в школу зі зброєю і починають..."

Скрін: facebook.com/oldLentach

Раніше повідомлялося, що нещодавно в РФ в сільську школу під Волгоградом учень восьмого класу приніс каністру з бензином, сокири і ножі. - 14-річний хлопчик хотів помститися за цькування.

Нагадаємо також, що за тиждень до бійні в технологічному коледжі Керчі в дитячому таборі "Артек" російські окупанти навчали підлітків стрільби.

Також ми писали про те, що після низки гучних скандалів щодо цькування дітей у школах експерти нагадали, що в Україні Верховна Рада прийняла законопроект №8584 про протидію та введення штрафів за буллінг. Причому каратимуть не лише агресорів, але і їх батьків, а також вчителів, які приховують ці інциденти

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Відео: РБК-Україна