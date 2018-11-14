Ученик с топором пришел в школу мстить за травлю, но выпил яд

Фото: коллаж РБК-Украина

По словам педагогов, над школьником смеялись и обзывали жирным

В Российской Федерации в сельскую школу под Волгоградом ученик восьмого класса принес канистру с бензином, топор и ножи. 14-летний Дима из Красного Хутора хотел отомстить за травлю, сообщает Mash на Telegram-канале.

Отмечается, что учитель сразу же поднял тревогу и побежал к директору. После того, как у ученика отобрали топор, он выпил яд (вероятно - крысиный).

Уже в кабинете директора четверо учителей пытались вытащить вещество изо рта Димы, но не смогли - мальчику стало плохо и его увезли в больницу.

Инцидент произошел 13 ноября.

В настоящее время ребенок в тяжелом состоянии.

По словам педагогов, Дима в школе был подвержен издевкам со стороны одноклассников - те смеялись над ним и обзывали жирным. Учителя говорят, что мальчик замкнутый, друзей у него нет.

Ранее сообщалось, что в Харькове школьник принес оружие в учебное заведение, предположительно травматический пистолет. На перемене мальчик выстрелил в одну из мам и попал ей в шею с расстояния 10 метров. По словам очевидцев, выстрел был сделан случайно.

Отметим, что за неделю до бойни в технологическом колледже Керчи в детском лагере "Артек" российские оккупанты обучали подростков стрельбе.

Также мы писали о том, что студенты-медики рассказали о буллинге со стороны преподавателей, взяточничестве и немедицинской практике.

Напомним, после череды громких скандалов относительно травли детей в школах эксперты напомнили, что в Украине в октябре парламент принял в первом чтении законопроект №8584 о противодействии и введению штрафов за буллинг. Причем наказывать будут не только агрессоров, но и их родителей, а также учителей, которые скрывают эти инциденты

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Видео: РБК-Украина