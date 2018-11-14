"Во время перемены выстрелил": в сети рассказали о стрельбе в школе Харькова

Коллаж РБК-Украина

Администрация школы решила не вызывать полицию и скрыть этот инцидент

В Харькове школьник принес оружие в учебное заведение. Об этом сообщили в сообществе "Харьков 1654" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел во вторник, 13 ноября. Ученик харьковской специализированной школы №17 принес в учебное заведение оружие, предположительно травматический пистолет. На перемене мальчик выстрелил в одну из мам и попал ей в шею с расстояния 10 метров. Очевидцы предположили, что выстрел был сделан случайно.

Сообщение в сообществе прислал один из педагогов анонимно. Он сообщил, что после инцидента с оружием, администрация вызвала в школу родителей стрелка и после беседы отпустила школьника с родителями домой. Пострадавшая женщина также покинула помещение школы самостоятельно.

О мальчике рассказали, что он считается "неблагонадежным" и на него часто поступают жалобы.

По словам педагога, администрация школы решила замять этот инцидент и не стала вызывать полицию.

"Полицию не вызывали, хотят замять этот инцидент и спустить на тормозах. Информация получена от одного из педагогов, которого называть не буду, чтобы избежать возможных проблем со стороны администрации школы. Что делать в такой ситуации? Администрация школы, вероятно, будут друг друга прикрывать. Педагоги боятся за здоровье и жизни детей и за свое. Такое нельзя оставлять без внимания т.к. есть очень много примеров с очень печальными последствиями", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/kharkiv1654)

Напомним, ранее мы писали о том, что озвучена новая версия трагедии в Керчи.

А также рассказывали о том, что пострадавшей в Керчи студентке отказали в компенсации.

Видео: РБК-Украина