"Неблагополучная семья": пострадавшей в Керчи студентке отказали в компенсации

Коллаж РБК-Украина

Девушка находилась в эпицентре взрыва и потеряла ступню

Отец одной из студенток, которая пострадала во время взрыва в Керчи, сообщил, что так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов распорядился не выделять девушке обещанную компенсацию. Об этом сообщает "Радио Свобода".

После страшной трагедии, которая произошла в керченском политехническом колледже, в больницах оказалось более 70 человек.

Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов провел совещание с родственниками погибших и пострадавших и заявил, что всем семьям будет выплачено по 1 миллиону рублей из республиканского и федерального бюджетов, а также пострадавшие получат по 500 тысяч рублей из бюджета оккупированного Крыма. Также он пообещал, что все пострадавшие получат бесплатную медицинскую помощь.

Однако отец студентки Натальи Калиниченко заявил, что его дочери не выделили обещанной компенсации в 500 тысяч рублей.

Как рассказал Юрий Калиниченко, Сергей Аксенов назвал семью неблагополучной и распорядился не выделять им средства.

16-летняя Наталья Калиниченко оказалась в эпицентре взрыва и получила тяжелые травмы. Девушку транспортировали в одну из московских клиник, где провели ампутацию ступни.

Как сообщает отец Натальи, лечение и восстановление девушки займет не менее полугода, а у семьи абсолютно нет средств на это.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что экспертами озвучена новая версия трагедии в Керчи.

А также писали о том, что стало известно о здоровье пострадавших в Керчи студентов.

Видео: РБК-Украина