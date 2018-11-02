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"Неблагополучна сім'я": травмованій в Керчі студентці відмовили в компенсації

STYLERЖиття    02.11.2018 - 09:10
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Дівчина перебувала в епіцентрі вибуху і втратила ступню

Батько однієї зі студенток, яка постраждала під час вибуху в Керчі, повідомив, що так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов розпорядився не виділяти дівчині обіцяну компенсацію. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Після страшної трагедії, яка сталася в керченському політехнічному коледжі, у лікарнях опинилося понад 70 осіб.

Так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов провів нараду з родичами загиблих і постраждалих і заявив, що всім сім'ям буде виплачено по 1 мільйону рублів з республіканського і федерального бюджетів, а також постраждалі отримають по 500 тисяч рублів з бюджету окупованого Криму. Також він пообіцяв, що всі постраждалі отримають безкоштовну медичну допомогу.

Проте батько студентки Наталії Калініченко заявив, що його дочці не надали обіцяної компенсації у 500 тисяч рублів.

Як розповів Юрій Калініченко, Сергій Аксьонов назвав сім'ю неблагополучною і розпорядився не виділяти їм кошти.

16-річна Наталія Калініченко опинилася в епіцентрі вибуху і отримала важкі травми. Дівчину транспортували в одну з московських клінік, де провели ампутацію ступні.

Як повідомляє батько Наталії, лікування і відновлення дівчини займе не менше півроку, а у родини немає коштів на це.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що експертами озвучена нова версія трагедії в Керчі.

А також писали про те, що стало відомо про здоров'я постраждалих у Керчі студентів.

Відео: РБК-Україна

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