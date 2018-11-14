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"Під час перерви вистрілив": в мережі розповіли про стрілянину в школі Харкова

STYLERПодії    14.11.2018 - 09:51
"Під час перерви вистрілив": в мережі розповіли про стрілянину в школі Харкова
Колаж РБК-Україна

Адміністрація школи вирішила не викликати поліцію і приховати цей інцидент

У Харкові школяр приніс зброю в навчальний заклад. Про це повідомили в співтоваристві "Харків 1654" в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався у вівторок, 13 листопада. Учень харківської спеціалізованої школи №17 приніс в навчальний заклад зброю, імовірно травматичний пістолет. На перерві хлопчик вистрілив в одну з мам і потрапив їй у шию з відстані 10 метрів. Очевидці припустили, що постріл був зроблений випадково.

Повідомлення в співтовариство прислав один з педагогів анонімно. Він повідомив, що після інциденту зі зброєю, адміністрація викликала в школу батьків стрілка і після бесіди відпустила школяра з батьками додому. Постраждала жінка також залишила приміщення школи самостійно.

Про хлопчика розповіли, що він вважається "неблагонадійним" і на нього часто надходять скарги.

За словами педагога, адміністрація школи вирішила зам'яти цей інцидент і не стала викликати поліцію.

"Поліцію не викликали, хочуть зам'яти цей інцидент і спустити на гальмах. Інформація отримана від одного з педагогів, якого називати не буду, щоб уникнути можливих проблем з боку адміністрації школи. Що робити в такій ситуації? Адміністрація школи, ймовірно, будуть прикривати один одного. Педагоги бояться за здоров'я і життя дітей і за своє. Таке не можна залишати без уваги, бо дуже багато прикладів з дуже сумними наслідками", - сказано в повідомленні.

&quot;Під час перерви вистрілив&quot;: в мережі розповіли про стрілянину в школі Харкова

Скріншот поста (facebook.com/kharkiv1654)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що озвучена нова версія трагедії в Керчі.

А також розповідали про те, що постраждалій в Керчі студентці відмовили в компенсації.

Відео: РБК-Україна

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