Учень із сокирою прийшов до школи мститися за цькування, але випив отруту

Фото: колаж РБК-Україна

За словами педагогів, над школярем сміялися й обзивали жирним

В Російській Федерації у сільську школу під Волгоградом учень восьмого класу приніс каністру із бензином, сокиру і ножі. 14-річний Дмитро з Червоного Хутора хотів помститися за цькування, повідомляє Mash на Telegram-каналі.

Зазначається, що вчитель одразу ж підняв тривогу й побіг до директора. Після того, як в учня відібрали сокиру, він випив отруту (ймовірно - щурячу).

Вже у кабінеті директора четверо вчителів намагалися витягнути речовину з рота Дмитра, але не змогли - хлопцю стало зле, і його відвезли до лікарні.

Інцидент стався 13 листопада.

Наразі дитина у важкому стані.

За словами педагогів, над Дмитром у школі знущалися однокласники - сміялися над ним і обзивали жирним. Вчителі кажуть, що хлопчик замкнутий, друзів у нього немає.

Раніше повідомлялося, що в Харкові школяр приніс зброю в навчальний заклад, імовірно травматичний пістолет. На перерві хлопчик вистрілив в одну з мам і потрапив їй у шию з відстані 10 метрів. За словами очевидців, постріл був зроблений випадково.

Зазначимо, що за тиждень до бійні в технологічному коледжі Керчі у дитячому таборі "Артек" російські окупанти навчали підлітків стрільбі.

Також ми писали про те, що студенти-медики розповіли про булінг з боку викладачів, хабарництво та немедичну практику.

Нагадаємо, після низки гучних скандалів щодо цькування дітей у школах експерти нагадали, що в Україні в жовтні парламент прийняв в першому читанні законопроект №8584 про протидію та введення штрафів за буллінг. Причому каратимуть не лише агресорів, але й їх батьків, а також вчителів, які приховують ці інциденти

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Відео: РБК-Україна