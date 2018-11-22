"Вернули в синяках": полицейские по ошибке избили школьника

Видео: YouTube/ТСН

В городе Александровске Кировоградской области полицейские избили подростка, перепутав его с грабителем. Об этом сообщает ТСН.

На 16-летнего подростка сотрудники правоохранительных органов напали прямо на улице. Очевидцем происшествия стали соседи. Они рассказали, что к школьнику подошли мужчины в штатском, скрутили ему руки, засунули в машину и увезли в неизвестном направлении.

Спустя полчаса мальчика вернули обратно, но уже избитого. Мама мальчика рассказала, что попросила старшего сына забрать с тренировки брата, но до спортивной школы ребенок так и не дошел.

Когда школьника привезли обратно к дому, навстречу им вышел его отец. Полицейские начали извиняться.

"Муж сразу же подбежал к этим людям. Они начали извиняться. "Мы не того человека схватили. Мы искали угонщика автомобиля и так получилось, что ваш ребенок попался", - рассказала мать потерпевшего школьника.

Она рассказала, что на теле сына обнаружила синяки и написала заявление в полицию. Однако сотрудников правоохранительных органов, которые избили ее сына, не отстранили от работы.

Скриншоты видео (YouTube/ТСН)

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Видео: РБК-Украина