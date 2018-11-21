В Киеве конфликт из-за собак перерос в угрозы кровавой расправы (видео) 

Коллаж: РБК-Украина

На данный момент в конфликт вмешались адвокаты

Бытовая ссора двух жителей Киева из-за собак переросла во взаимные обвинения и разбирательства с адвокатами. При этом одна из сторон конфликта — известная украинская эзотерик Симона Бородина и ее муж-певец Алексей Федоренко.

Бородина сообщила на своей facebook-страничке, что 16 ноября во время вечерней прогулки на ее 3-х летнюю дочь и собачку "было совершено покушение". По словам женщины, хозяин французского бульдога выгуливал своего питомца без намордника и спускал его без поводка. При этом бульдог набросился на девочку, которую защитила собачка Бородиной.

"Хозяин тренированной бойцовской собаки выгуливая ее без намордника, начал спускать ее с поводка и собака приняла моего ребенка за живую тренировочную мишень... Все произошло в доли секунды, пёс ростом с ребенка совершил прыжок прямо на лицо Стэйси, наш маленький поморанский шпиц весом 3 кг за щитанные секунды перекрыл собой пасть бойцовской собаки и лицо малышки… он пострадал, но Бог спас нашу доченьку", — пишет Симона Бородина.

Бородина опубликовала видео, на котором зафиксированы травмы, нанесенные ее собаке бульдогом.

Опубліковано Симоною Бородиною Понеділок, 19 листопад 2018 р.

Далее, по словам женщины, хозяин бульдога начал бить ее, а также ее дочь, которую кроме того мужчина ударил палкой по спине.

"Затем хозяин пса начал бить меня, а малышка бросилась защищать маму со словами: "Не смей бить мою маму". Из-за этого получила сильные удары палкой по спине", — уточняет Симона Бородина.

"Он сбежал с места происшествия, но я благодарна правоохранительным органам, которые выяснили его имя, фамилию и силой выволокли его в райотдел составить бумаги. Его Зовут Артем Скрябин и у него хватило наглости написать на меня заявление, что я напала на собаку, которая в кровь разорвала нашего малыша и мы с дочерью понесли физические побои. Поэтому будьте бдительны, человек скорее всего неадекватен или под наркотическим воздействием (выяснят в полиции), но денег на адвоката у него хватило, а ведь ему около 25 лет", — пишет Бородина.

Скриншот поста: facebook.com/simonaborodina

Артем Скрябин со своей собакой породы французский бульдог (фото: facebook.com/artem.skriabin.9)

Со своей стороны, второй участник конфликта — киевлянин Артем Скрябин — поделился на facebook-страничке своей версией происшедшего.

По словам Скрябина, ссора с Бородиной у него произошло из-за того, что она "схватила его собаку за поводок и подняла вверх". Мужчина якобы просто убрал ее руку, после чего "все разошлись домой". Однако по какой именно причине Симона Бородина подняла его французского бульдога за поводок — об этом Скрябин умалчивает.

"Во время прогулки с собакой у меня произошла ссора с жительницей соседнего дома. Причиной ссоры было то, что Симона Бородина схватила мою собаку (фр. бульдог) за поводок и подняла вверх, я убрал ее руку так как моя собака могла задохнутся. После чего все разошлись домой", — пишет Артем Скрябин.

Однако конфликт просто так не решился. Поздно вечером в дом к мужчине пришли неизвестные (по утверждению Скрябина, это был муж Бородиной) и начали избивать его. Отметим, что мужем Бородиной является известный оперный и джазовый исполнитель, владельц ивент агентства AKKERMAN — Алексей Федоренко (Аккерман).

"Спустя час, в 23:00 ко мне домой ворвалась группа людей из 5 лиц, во главе с мужем Алексеем Федоренко (Аккерман), начали избивать меня и угрожать расправой мне, моей девушке и собаке. После чего меня вытащили из квартиры, занесли в лифт, где также избивали, после чего потащили за дом к мусорным бакам, где на протяжении 20 минут продолжили меня избивать, при этом угрожая, что меня увезут и убьют. После чего, меня пытались дотащить к неизвестному авто, но им это не удалось, так как приехала полиция. Есть много свидетелей и доказательств этого проишествия", — делится своей версией Артем Скрябин.

Также Скрябин опубликовал фото побоев.

Артем Скрябин зафиксировал побои после конфликта с Симоной Бородиной (фото: facebook.com/artem.skriabin.9)

Симона Бородина и Алексей Аккерман (фото: facebook.com/simonaborodina)

Симона Бородина также поделилась фотографией травмированной руки. "Это только моя рука после его удара", — пишет Бородина, имея в виду удары Скрябина.

Скриншот: facebook.com/simonaborodina

Кроме того, Симона Бородина сообщила, что Скрябин уже нанял адвоката по этому конфликту.

"Но он сейчас нанял адвоката и хочет доказать, что это я в своем 56 кг весе напала на его тренированную собаку, которая была без намордника, и потом кулаками побила себя, в то время, как он палкой бил мою дочь! Да, нам тоже нужен адвокат, но пока мы прошли судмедэкспертизы и голова кругом... Конечно, собака реагирует на команды хозяина — он обязан нести ответственность!" — сообщает на своей страничке в сети facebook Бородина.

Артем Скрябин также подтвердил, что нанял адвоката.

"Заявление написано,с нашей стороны все делается по закону, адвокат есть ,пост для того чтобы люди видели ситуацию такой какая она есть на самом деле", — пишет в комментариях под своим постом киевлянин.

Скриншот комментариев: facebook.com/artem.skriabin.9

Пользователи сети бурно отреагировали на инцидент. К слову, многие отметили, что "французский бульдог — это не бойцовская собака".

"Хм, на фото парень с французским бульдогом... он конечно мог поцапать шпица, но не является бойцовым псом", — отмечает Svitlana Chigir-Lewicki.

"Он дал команду фас своей собаке, а ее морда была на уровне лица моей дочери и маленький шпиц перекрыл собой, вот и пострадал, спасая ребенка! А разбираться в породах — не важно, все зависит от хозяина и его команд!" — отвечает Симона Бородина.

Скриншот комментариев: facebook.com/simonaborodina

При этом в сети уже отметили, что истории Бородиной и Скрябина кардинально отличаются друг от дурга. И еще следует разобраться, кто прав.

"Согласен, история парня совершенно другая. Интересна, какая более правдивая", — замечает Юрий Гончаров.

"Попахивает враньем, только пока не понятно от кого", — соглашается Drobot Igor.

Скриншот коментариев: facebook.com/simonaborodina

"Даже если Артем виноват, так как есть еще версия событий от второй стороны, - способ "решения вопроса", который избрала вторая сторона, тянет как минимум на 5 статей УК Украины и как адекватный восприниматься не может и не должен", — пишет на своей страничке киевлянин Александр Кузняк.

Скриншот поста: facebook.com/iDevastateU

Напомним, ранее STYLER писал, что в Харькове женщину избили из-за замечания о выгуле собак.

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Видео: РБК-Украина