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"Травма головы и живота": в Харькове женщину избили из-за замечания о выгуле собак

STYLERПроисшествия    15.11.2018 - 21:45

Видео: (youtube.com/Наталья Сергеевна)

В Харькове из-за выгула собак на территории школы №91 ребенок опоздал на урок. Возмущенная родительница мальчика попыталась сделать замечание владелице животных, однако та ударила женщину и пыталась вырвать телефон. Об этом рассказала сама пострадавшая, опубликовав видео "беседы" с собачницей в YouTube.

"Провела ребенка в школу. Опоздали на урок, т. к. не могли зайти на территорию школы из-за очень большой собаки. Вызвала полицию, иду обратно - снимаю видео. Это школьный стадион. А моя вежливая просьба окончилась внезапной атакой этой дамы и моей госпитализацией с травмами головы и живота… но, я кормящая мама, мне даже обезболивающее не могут сделать. Кто знает женщину на видео, прошу сообщить мне в комментариях или на "мыло" — ее разыскивает полиция и я", — говорится в подписи к видео.

&quot;Травма головы и живота&quot;: в Харькове женщину избили из-за замечания о выгуле собак

Нападавшая / Кадр из видео (youtube.com/Наталья Сергеевна)

На кадрах ролика видно, что Татьяна делает владелице собак замечания, подходит ближе и предупреждает, что снимает ее на камеру. 

"А вы знаете, что на территорию школы нельзя с собаками заходить? А штраф тысяча гривен. Я кстати вас снимаю для заявления в полицию", – говорит Татьяна на видео.

Когда женщина ближе подходит к владелице собак, та наносит удар и пытается вырвать телефон из рук со словами: "ты больная или что?". 

Напомним, что жители Киева предполагают, что в городе орудует маньяк.

Ранее мы писали, что в Киевской области изверги замучили сотни животных. Живодеры варили кашу из животных.

Видео: (video.rbc.ua)

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