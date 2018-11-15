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Варили кашу из щенков: в Киевской области изверги замучили сотни животных (фото)

STYLERЖизнь    15.11.2018 - 17:42
Варили кашу из щенков: в Киевской области изверги замучили сотни животных (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

По словам местных жителей, животных было больше - часть мучители успели куда-то увезти

В Киевской области живодеры истязали сотни животных. Следы их злодеяний были обнаружены в районе пгт. Барышевка, а сами мучители пойманы. Об этом рассказал Владислав Антонов для ресурса "dtp.kiev.ua" на странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что Яна Майборода и Вадим Лобко, среди прочего, варили кашу из щенков, которой кормили других животных.  

Варили кашу из щенков: в Киевской области изверги замучили сотни животных (фото)

Фото: facebook.com/vlad.dtp

"Просим откликнуться всех тех, кто пострадал от рук этих мошенников и воров, прошу подъехать в Барышевский райотдел! Так же приглашаем журналистов! Дело резонансное! Еще прошу присоединиться к нам пару машин, чтобы вести дежурство в с.Барышевка, чтобы мучители не сбежали, как они это делали раньше. У живодеров остаются животные, которых они прячут и скрывают местонахождение. Отдавать добровольно не хотели", - говорится в публикации.

Также приведены фотографии жутких находок.

 

Фото: facebook.com/vlad.dtp

По словам местных жителей, животных было больше - часть мучители успели куда-то увезти.

"Я был там лично. Это ужас. В конце заставили их собирать труппы. Насобирали столько, что багажник в москвиче даже не закрылся! Хотя кроме трупов там не было ничего.

Несколько животных спасли. К сожалению, живых сфоткать не успел. Мы быстро ловили и закрывали в машине, чтоб маленькие не разбежались", - написал Владислав.

Варили кашу из щенков: в Киевской области изверги замучили сотни животных (фото)

Скрин: facebook.com/vlad.dtp

В комментариях к сообщению в соцсети подписчики с ужасом и негодованием реагируют на невероятную жестокость нелюдей:

"Конченные ублюдки! Я считаю что их нужно казнить на площади, чтобы такими же уе....щам неповадно было!";

"Человеческому цинизму и жестокости нет предела";

"Средние века какие-то, даже не верится, что такое бывает";

"Явно что-то с психикой"...

Варили кашу из щенков: в Киевской области изверги замучили сотни животных (фото)

Скрин: facebook.com/vlad.dtp

"Бедные животные, как же они страдали от этих подлых мразей, я не могу успокоиться";

"Следить, чтобы не выпустили сволочей! Сейчас это самое главное! Чтобы не сбежали изверги!";

"Срочно журналистов и на телевидение весь ужас обнародовать!"

"И еще, оказывается, что это длится год за годом, все возмущены, а наказания никто из них не понес, и что, на этом закончится, и они будут продолжать жить, жрать, ср*ть, и дальше нагло маньячески животнок истязать, мучать, убивать, они убийцы, сколько беззащитных животных пострадало, как же так?"...

Варили кашу из щенков: в Киевской области изверги замучили сотни животных (фото)

Скрин: facebook.com/vlad.dtp

Ранее сообщалось, что в Полтавской области мужчину признали виновным и осудили на 6 лет за жестокое обращение с котом. 

Также мы писали о том, что в Херсонской области живодер молотком избил собственную собаку - коллегия судей приговорила его к четырем месяца ареста.

Напомним, как сообщалось ранее, в Днепре жестоко надругались и похоронили заживо собаку.

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Видео: РБК-Украина

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