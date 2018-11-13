Живодеру дали срок за жестокое издевательство над котом

Фото: коллаж РБК-Украина

Приговор суда в законную силу не вступил

В Полтавской области мужчину признали виновным и осудили на 6 лет за жестокое обращение с котом. Об этом сообщили в пресс-службе Глобинского районного суда.

Отмечается, что инцидент произошел год назад 19 ноября, а решение суда было принято 8 ноября 2018-го.

Действия живодера были квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животным).

"Гражданин Ш., находясь в доме по месту жительства, имея умысел на издевательство над животными, нарушая нравственные принципы общества в части отношения к животным, действуя умышленно, с особой жестокостью, активным образом и из хулиганских побуждений, неустановленным предметом отрезал коту по кличке "Кис-кис", принадлежащий гражданину А., 2/3 части хвоста, один семенник и левую ушную раковину, а также причинил животному ранения в виде резаной раны в области крупа", - рассказали в суде.

Из-за издевательства кот был покалечен.

В судебном заседании мужчина свою вину не признал.

Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном РФ укранском Крыму жители города Саки обнаружили на территории санатория "Полтава" трупы отравленных кошек.

Напомним, 30 сентября в Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных. Событие было направлено на популяризацию гуманистических ценностей и защиту животных от жестокости и издевательств.

Также мы сообщали о том, что в Харькове живодер жестоко издевался над животным, а после убил его, еще и снимал на видео этот "процесс" с последующей публикацией его в соцсеть.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина