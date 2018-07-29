"Психопат и моральный урод": в сети разразился скадал из-за харьковского живодера

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Харковчанин по имени Карим жестоко терзал животное, после его убил и все это снимал на видео

Харьковский блогер Кирилл Яковлев опубликовал на информацию с просьбой о помощи в розыске молодого харьковчанина, который жестоко издевался над животным, а после убил его, еще и снимал на видео этот "процесс" с последующей публикацией его в соцсеть. Соответствующий пост был опубликован Яковлевым на Facebook.

Скриншот комментариев к публикации (facebook.com/KyryloYakovlev)

В посте блогера сообщается, что некий Карим, опубликовал вопиющее видео с убийством летучей мыши на Instagram-странице "sladkiy_plombir", кстати, сейчас в инстаграме это видео по понятной причине удалено.

Фото с Каримом и информация о нем из публикации Кирилла Яковлева (facebook.com/KyryloYakovlev)

Также к публикации было прикреплено и само видео с убитым животным и короткая информация про его убийцу. Сообщается только то, что Карим является студентом Харьковского национального университета внутренних дел.

Опубліковано Кирилом Яковлевим Субота, 28 липня 2018 р.

Видео: Живодер (facebook.com/KyryloYakovlev)

Кадры видеоролика просто поражают бездушностью, такую же реакцию вызывают и не менее ужасные комментарии происходящего: "Что делать с крохой, ребят, посоветуйте? Она бедняжка лежит и пищит, маленькая", - сказал харьковчанин и потрогал лежащую на полу летучую мышь. Потом видно, как он держит мышь при помощи картонки и показывает ее зубы, а затем кладет рукокрылое в ящик, который называет "новым домом". Однако через некоторое время мышь снова оказывается на полу.

"Придумал, как ей помочь", - издевательски заявляет Карим и спокойно давит беспомощную жертву ногой, после чего автор записи продемонстрировал "трофей" - перевернул трупик несчастного животного и показал следы его крови.

Этот ужасный поступок вызвал бурную реакцию неравнодушных пользователей сети. Писали что это "низко и ущербно", возмущались, что такие "Психопаты и моральные уроды" учатся в университете МВС, а потом еще и сотрудничают с гражданами. Также подписчики блогера сказали, что окажуют любое возможное содействие для розыска и наказания живодера.

Скриншот комментариев к публикации (facebook.com/KyryloYakovlev)

Напомним, что в России дочь чиновника расчленила живого котенка топором. Неподалеку от Винницы изверги содрали живьем с собаки шкуру. В противовес к этим зверствам люди в Киеве вышли на протест против убийств бездомных животных.

Видео: video.rbc.ua