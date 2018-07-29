"Психопат і моральний урод": в мережі вибухнув скадал із-за харківського шкуродера

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Харківчанин по імені Карім жорстоко катував тварина, після його вбив і все це знімав на відео

Харківський блогер Кирило Яковлєв опублікував інформацію з проханням про допомогу в розшуку молодого харків'янина, який жорстоко знущався над твариною, а потім убив його, ще й знімав на відео цей "процес" з подальшою публікацією його в соцмережу. Відповідний пост був опублікований Яковлєвим на Facebook.

Скріншот коментарів до публікації (facebook.com/KyryloYakovlev)

В пості блогера повідомляється, що якийсь Карім, опублікував кричуще відео з убивством летючої миші на Instagram-сторінці "sladkiy_plombir", до речі, зараз в инстаграме це відео зі зрозумілої причини видалено.

Фото з Карімом і інформація про нього з публікації Кирила Яковлєва (facebook.com/KyryloYakovlev)

Також до публікації було прикріплено і саме відео з убитою твариною, а також коротка інформація про її вбивцю. Повідомляється тільки те, що Карім є студентом Харківського національного університету внутрішніх справ.

Опубліковано Кирилом Яковлевим Субота, 28 липня 2018 р.

Відео: Гицель (facebook.com/KyryloYakovlev)

Кадри відеоролика просто вражають бездушністю, таку ж реакцію викликають і не менш жахливі коментарі того, що відбувається: "Що робити з дитиною, хлопців, порадьте? Вона бідолаха лежить і пищить, маленька", - сказав харків'янин і помацав лежачу на підлозі кажана. Потім видно, як він тримає миша за допомогою картонки і показує її зуби, а потім кладе рукокриле в ящик, який називає "новим домом". Однак через деякий час миша знову опиняється на підлозі.

"Придумав, як їй допомогти", - глумливо заявляє Карім і спокійно тисне безпорадну жертву ногою, після чого автор запису продемонстрував "трофей" - перевернув труп нещасної тварини і показав сліди його крові.

Цей жахливий вчинок викликав бурхливу реакцію небайдужих користувачів мережі. Писали що це "низько і збитково", обурювалися, що такі "Психопати і моральні виродки" навчаються в університеті МВС, а потім ще й співпрацюють з громадянами. Також передплатники блогера сказали, що окажуют будь-яке можливе сприяння для розшуку і покарання шкуродера.

Скріншот коментарів до публікації (facebook.com/KyryloYakovlev)

Нагадаємо, що в Росії дочка чиновника розчленувала живого кошеня сокирою. Неподалік від Вінниці нелюди живцем здерли собаки шкуру. В противагу до цих звірств людей в Києві вийшли на протест проти вбивств бездомних тварин.

Відео: video.rbc.ua