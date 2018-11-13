Шкуродеру дали термін за жорстоке знущання над котом

Фото: колаж РБК-Україна

Вирок суду законної сили не набрав

У Полтавській області чоловіка визнали винним і засудили на 6 років за жорстоке поводження із котом. Про це повідомили в прес-службі Глобинського районного суду.

Зазначається, що інцидент стався рік тому 19 листопада, а рішення суду було прийнято 8 листопада 2018-го.

Дії шкуродера були кваліфіковані за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з твариною).

"Громадянин Ш., перебуваючи в будинку за місцем свого проживання, маючи умисел на знущання над тварино, порушуючи моральні принципи суспільства в частині ставлення до тварин, діючи умисно, з особливою жорстокістю, активним способом та з хуліганських мотивів, не встановленим предметом відрізав коту на прізвисько "Киць-киць", що належить громадянинові А., 2/3 частини хвоста, один сім’яник та ліву вушну раковину, а також заподіяв тварині поранення у вигляді різаної рани в області крупа", - розповіли в суді.

Через знущання кота було покалічено.

У судовому засіданні чоловік свою провину не визнав.

Наголошується, що вирок суду законної сили не набрав.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому РФ українській Криму жителі міста Саки виявили на території санаторію "Полтава" трупи отруєних кішок.

Нагадаємо, 30 вересня в Києві пройшов Всеукраїнський марш за права тварин. Подія була спрямована на популяризацію гуманістичних цінностей та захист тварин від жорстокості та знущань.

Також ми повідомляли про те, що в Харкові гицель жорстоко знущався над твариною, а потім убив його, ще й знімав на відео цей "процес" з подальшою публікацією його в соцмережу.

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Відео: РБК-Україна