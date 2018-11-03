"Для москаля даже кошка враг": в сети рассказали о массовом отравлении животных в Крыму

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

В сети рассказали, что ответственность за умышленное убийство животных может понести директор санатория

В Крыму около недели назад жители города Саки обнаружили на территории санатория "Полтава" трупы отравленных кошек. В сети скорбят по умершем животным и даже опубликовали фотографии, сделанные до их смерти. О жестоком обращении с животными рассказали в блоге RoksolanaToday&Крым в Twitter.

‏"Саки. Санаторий Полтава. Воскресное утро 28 октября началось для отдыхающих с шока: на территории санатория отравили кошек. Их там было много, они красивые и радовали людей. Отравили всех. Все кошки валялись на территории с пеной во рту и умирали", - написали в блоге.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/KrimRt

К публикации прикрепили фото, свидетельствующие о смерти животных.

Фото: (twitter.com/KrimRt)

3 ноября в блог добавили запись с фотографиями живых животных, которые обитали возле санатория.

"Памяти кошкариков, невинно убиенных тварями Саки, санаторий "Полтава". Фото - архив. Тут они все еще живы. А 28 октября они все умерли. Отравлены. На глазах взрослых и детей", — написали в блоге.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/KrimRt

Фото: (twitter.com/KrimRt)

В комментариях не обошлось без ненависти к живодерам, которые отравили котов.

"Для москаля, даже кошка враг. Травить, это у них способ решать проблемы, включая политические", "Какая паскудная страна) живодерство в крови", " Это как-то уже даже выше понимания современного человека", "Жуть какая!", "Откуда у этих двуногих столько жестокости? Их даже людьми назвать невозможно", - пишут в комментариях.

Скриншоты комментариев поста аккаунта twitter.com/KrimRt

Один из читателей блога написал, что за массовое отравление животных может понести ответственность директор санатория.

"Вроде бы кто-то из отдыхающих написал заявление в полицию, трупики забрали на экспертизу. Вероятно, это было сделано по распоряжению директора санатория Ракоцело Александра Николаевича. будем надеяться, что директору это не сойдет с рук - максимальный ретвит!!!" – написал один из пользователей.

Скриншот комментария поста аккаунта twitter.com/KrimRt

Напомним, что Супрун рассказала, как уберечься от пищевых отравлений во время пикников.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе умер охранник, который пытался спасти отравленную собаку.

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Видео: (video.rbc.ua)