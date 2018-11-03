"Для москаля навіть кішка ворог": в мережі розповіли про масове отруєння тварин у Криму

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

У мережі розповіли, що відповідальність за умисне вбивство тварин може понести директор санаторію

У Криму близько тижня тому жителі міста Саки виявили на території санаторію "Полтава" трупи отруєних кішок. У мережі тужать за померлим тваринам і навіть опублікували фотографії, зроблені до їх смерті. Про жорстоке поводження з тваринами розповіли в блозі RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Саки. Санаторій Полтава. Недільний ранок 28 жовтня почався для відпочиваючих з шоку: на території санаторію отруїли кішок. Їх там було багато, вони красиві і радували людей. Отруїли всіх. Всі кішки валялися на території з піною в роті і помирали", - написали в блозі.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/KrimRt

До публікації прикріпили фото, що свідчать про смерть тварин.

Фото: (twitter.com/KrimRt)

3 листопада в блозі додали запис з фотографіями живих тварин, які мешкали біля санаторію.

"Пам'яті кошкариків, невинно убієнних тварюками Саки, санаторій "Полтава". Фото - архів. Тут вони все ще живі. А 28 жовтня вони всі померли. Отруєні. На очах дорослих і дітей", — написали в блозі.

Скріншот поста облікового запису twitter.com/KrimRt

Фото: (twitter.com/KrimRt)

В коментарях не обійшлося без ненависті до шкуродерів, які отруїли котів.

"Для москаля, навіть кішка ворог. Труїти, це у них спосіб вирішувати проблеми, включаючи політичні", "Яка япаскудного країна) шкуродерство в крові", "Це якось вже навіть вище розуміння сучасної людини", "Жах який!", "Звідки у цих двоногих стільки жорстокості? Їх навіть людьми назвати неможливо", - пишуть в коментарях.

Скріншоти коментарів поста облікового запису twitter.com/KrimRt

Один з читачів блогу написав, що за масове отруєння тварин може понести відповідальність директор санаторію.

"Начебто хтось з відпочиваючих написав заяву в поліцію, трупики забрали на експертизу. Ймовірно, це було зроблено за розпорядженням директора санаторію Ракоцело Олександра Миколайовича. Будемо сподіватися, що директорові це не зійде з рук - максимальний ретвіт!!!" – написав один з користувачів.

Скріншот коментаря поста облікового запису twitter.com/KrimRt

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як уберегтися від харчових отруєнь під час пікніків.

Раніше ми розповідали, що в Одесі помер охоронець, який намагався врятувати отруєну собаку.

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Відео: (video.rbc.ua)