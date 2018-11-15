Варили кашу з цуценят: у Київській області нелюди закатували сотні тварин (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

За словами місцевих жителів, тварин було більше - частину мучителі встигли кудись одвезти

У Київській області живодери закатували сотні тварин. Сліди їх злодіянь були виявлені в районі смт. Баришівка, а самі мучителі спіймані. Про це розповів Владислав Антонов для ресурсу "dtp.kiev.ua" на сторінці в соцмережі Facebook.

Зазначається, що Яна Майборода та Вадим Лобко, серед іншого, варили кашу з цуценят, якою годували інших тварин.

Фото: facebook.com/vlad.dtp

"Просимо відгукнутися всіх тих, хто постраждав від рук цих шахраїв і злодіїв, прошу під'їхати у Баришівський райвідділ! Так само запрошуємо журналістів! Справа резонансна! Ще прошу приєднатися до нас пару машин, щоб вести чергування в с. Баришівка, щоби мучителі не втекли, як вони це робили раніше. У гицелів залишаються тварини, яких вони ховають і приховують місцезнаходження. Віддавати добровільно не хотіли", - йдеться у публікації.

Також наведені фотографії страшних знахідок.

Фото: facebook.com/vlad.dtp

За словами місцевих жителів, тварин було більше - частину мучителі встигли кудись одвезти.

"Я був там особисто. Це жах. Врешті змусили їх збирати трупи. Назбирали стільки, що багажник у москвичі навіть не закрився! Хоча крім трупів там не було нічого.

Кілька тварин врятували. На жаль, живих сфоткати не встиг. Ми швидко ловили і закривали в машині, аби маленькі не розбіглися", - написав Владислав.

Скрін: facebook.com/vlad.dtp

У коментарях до повідомлення в соцмережі ппідписники з жахом і обуренням реагують на неймовірну жорстокість нелюдів:

"Кінчені виродки! Я вважаю, що їх потрібно стратити на площі, щоб такими ж уй....щам неповадно було!";

"Людського цинізму і жорстокості немає меж";

"Середні віки якісь, навіть не віриться, що таке буває";

"Явно щось з психікою"...

Скрін: facebook.com/vlad.dtp

"Бідні тварини, як же вони страждали від цих підлих покидьків, я не можу заспокоїтися";

"Стежити, щоб не випустили сволот! Зараз це найголовніше! Щоб не втекли нелюди!";

"Терміново журналістів і на телебачення весь жах оприлюднити!"

"І ще, виявляється, що це триває рік за роком, всі обурені, а покарання ніхто з них не поніс, і що, на цьому закінчиться, і вони будуть продовжувати жити, жерти, ср*ть, і далі нахабно маньячески животнок катувати, катувати, вбивати, вони вбивці, скільки беззахисних тварин постраждало, як же так?"

Скрін: facebook.com/vlad.dtp

Раніше повідомлялося, що в Полтавській області чоловіка визнали винним і засудили на 6 років за жорстоке поводження з котом.

Також ми писали про те, що в Херсонській області гицель молотком побив власну собаку - колегія суддів засудила його до чотирьох місяці арешту.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Дніпрі жорстоко поглумилися і поховали живцем собак.

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Відео: РБК-Україна