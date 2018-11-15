"Травма голови і живота": у Харкові жінку побили через зауваження про вигул собак

Відео: (youtube.com/Наталья Сергіївна)

У Харкові через вигул собак на території школи №91 дитина запізнилася на урок. Обурена мама хлопчика спробувала зробити зауваження власниці тварин, однак вдарила жінку і намагалася вирвати телефон. Про це розповіла сама постраждала, опублікувавши відео "бесіди" з собачницей YouTube.

"Провела дитину в школу. Запізнилися на урок, т. я. не могли зайти на територію школи через дуже велику собаку. Викликала поліцію, йду назад - знімаю відео. Це шкільний стадіон. А моє ввічливе прохання закінчилося раптової атакою цієї пані і моєю госпіталізацією з травмами голови і живота... але, я годуюча мама, мені навіть знеболювальне не можуть зробити. Хто знає жінку на відео, прошу повідомити мене у коментарях або на "мило" — її розшукує поліція і я", — йдеться у підписі до відео.

Нападниця / Кадр з відео (youtube.com/Наталья Сергіївна)

На кадрах ролика видно, що Тетяна робить власниці собак зауваження, підходить ближче і попереджає, що знімає її на камеру.

"А ви знаєте, що на територію школи з собаками не можна заходити? А штраф тисяча гривень. Я до речі вас знімаю для заяви в поліцію", – говорить Тетяна на відео.

Коли жінка ближче підходить до власниці собак, та завдає удар і намагається вирвати телефон із рук зі словами: "ти хвора, чи що?".

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Відео: (video.rbc.ua)