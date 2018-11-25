"Бони и Клайд": Киевляне устроили "бои без правил" в супермаркете

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Посетительница магазина украла товар

В киевском супермаркете "Велмарт" на улице Ирпенской произошла потасовка между парой и охранниками. Соответствующие кадры опубликованы на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Бои без правил в Киеве в Велмарте на Ирпенской: девушка что-то украла, ее остановили на выходе, парень, который был с ней, кинулся в драку, пришлось валить обоих. Позже бони и клайд переданы полиции", - говорится в сообщении.

Видео: потасовка в киевском магазине (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Более того, журналисты также опубликовали видео, на котором видно, как молодого человека пытаются "скрутить". Примечательно, что это происходит под нецензурную лексику и на глазах других посетителей.

Данный инцидент стал причиной бурного обсуждения среди пользователей сети.

"Мочить нужно всех сторожей супермаркетов. А то понабирали колхозников, а они людей крутят", - сказал пользователь Виталий Пт.

"Правильно, пусть воруют. У тебя будут воровать, ты последнее отдашь. Святой человек", - ответил ему юзер Сергей Передерий.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напоминаем, из-за первого снега в Киеве произошло уже более 50 аварий.Также отмечается, что в Киеве в начале гостомельской трассы произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими и опрокидыванием.

Также сообщалось, что несколько неизвестных мужчин зашли внутрь магазина и начали все вокруг крушить и набросились на охранников, устроив с ними драку. Есть предположение, что причиной стал отказ сотрудников магазина продать им спиртное.

Кроме того сообщалось, что в Николаеве в микрорайоне Терновка патрульному при задержании пьяного водителя сломали челюсть ударом ноги.

Видео РБК Украина