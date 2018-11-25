"Боні і Клайд": Кияни влаштували "бої без правил" в супермаркеті

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Відвідувачка магазину вкрала товар

В київському супермаркеті "Велмарт" на вулиці Ірпінській сталася потасовка між парою і охоронцями. Відповідні кадри опубліковані на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

"Бої без правил в Києві у Велмарті на Ірпінській: дівчина щось вкрала, її зупинили на виході, хлопець, який був з нею, кинувся в бійку, довелося валити обох. Пізніше боні і клайд були передані поліції", - йдеться в повідомленні.

Відео: бійка в київському магазині (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Більше того, журналісти також опублікували відео, на якому видно, як молоду людину намагаються "скрутити". Примітно, що це відбувається під нецензурну лексику та на очах інших відвідувачів.

Даний інцидент став причиною бурхливого обговорення серед користувачів мережі.

"Мочити треба всіх сторожів супермаркетів. А то понабирали колгоспників, а вони людей крутять", - сказав користувач Віталій Пт.

"Правильно, нехай крадуть. У тебе будуть красти, ти останнім віддаси. Святий чоловік", - відповів йому юзер Сергій Передерій.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадуємо, через перший сніг в Києві відбулося вже більше 50 аварій.Також наголошується, що в Києві на початку гостомельській траси сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими та перекиданням.

Також повідомлялося, що кілька невідомих чоловіків зайшли всередину магазину і почали трощити все навколо і накинулися на охоронців, влаштувавши з ними бійку. Є припущення, що причиною стала відмова співробітників магазину продати їм спиртне.

Крім того, повідомлялося, що в Миколаєві в мікрорайоні Тернівка патрульному при затримання п'яного водія зламали щелепу ударом ноги.

Відео РБК Україна