В Николаеве на вызов прибыли две "скорые" с нетрезвыми водителями

Видео: YouTube/POLICE CONTROL

В Николаеве сразу два водителя скорой помощи были уличены в вождении "карет" в нетрезвом состоянии. Как выяснилось, ночью 14 ноября, на Центральном проспекте в Николаеве произошло ДТП, в результате которого автомобиль BMW занесло на скользкой дороге, и он врезался в столб. Водителю и пассажиру потребовалась помощь медиков.

Прибывшие на место происшествия два автомобиля скорой помощи, госпитализировали пострадавших в больницу. Так случилось, что вслед за скорой двигался полицейский патруль. Полицейские усомнились в адекватности поведения одного из водителей скорых, который всю дорогу ехал с включенным правым поворотом, а в результате повернул налево.

Об этом инциденте было опубликовано на YouTube видео, на котором достаточно подробно продемонстрирована данная ситуация.

В ходе проверки водителя на алкотестере "Драгер" прибор показал наличие 1,9 промилле алкоголя. При этом водитель не отрицал, что он пьян.

"Я поссорился с женой, так и выпил перед работой", - так объяснил он причину своего выхода на смену в нетрезвом состоянии.

Полицейские решили проверить и второго водителя. В другом случае алкотестер показал 0,64 промилле алкоголя, что в три раза превышает допустимую норму. Объяснений своего поведения от второго водителя не последовало.

Напоминаем, из-за первого снега в Киеве произошло уже более 50 аварий.Также отмечается, что в Киеве в начале гостомельской трассы произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими и опрокидыванием.

Также сообщалось, что несколько неизвестных мужчин зашли внутрь магазина и начали все вокруг крушить и набросились на охранников, устроив с ними драку. Есть предположение, что причиной стал отказ сотрудников магазина продать им спиртное.

Кроме того сообщалось, что в Николаеве в микрорайоне Терновка патрульному при задержании пьяного водителя сломали челюсть ударом ноги.

Видео РБК Украина