У Миколаєві на виклик прибули дві "швидкі" з нетверезими водіями

Відео: YouTube/POLICE CONTROL

У Миколаєві відразу два водія швидкої допомоги були викриті у водінні "карет" у нетверезому стані. Як з'ясувалося, вночі 14 листопада, на Центральному проспекті, у Миколаєві сталася ДТП, в результаті якої автомобіль BMW занесло на слизькій дорозі, і він врізався у стовп. Водію та пасажиру знадобилася допомога медиків.

На місце події прибули два автомобіля швидкої допомоги, постраждалих госпіталізували у лікарню. Так сталося, що слідом за швидкими рухався поліцейський патруль. Поліцейські засумнівалися в адекватності поведінки одного з водіїв швидкої, який всю дорогу їхав з увімкненим правим поворотом, а в результаті повернув наліво.

Про цей інцидент було опубліковано на YouTube відео, на якому досить детально продемонстрована дана ситуація.

У ході перевірки водія на алкотестери "Драгер" прилад показав наявність 1,9 проміле алкоголю. При цьому водій не заперечував, що він п'яний.

"Я посварився з дружиною, так і випив перед роботою", - так пояснив він причину свого виходу на зміну в нетверезому стані.

Поліцейські вирішили перевірити і другого водія. В іншому випадку алкотестер показав 0,64 проміле алкоголю, що в три рази перевищує допустиму норму. Пояснень своєї поведінки від другого водія не було.

Нагадуємо, через перший сніг у Києві відбулося вже більше 50 аварій.Також наголошується, що в Києві на початку гостомельській траси сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими та перекиданням.

Так само повідомлялося, що кілька невідомих чоловіків зайшли всередину магазину і почали трощити все навколо, а також накинулися на охоронців і влаштували з ними бійку. Є припущення, що причиною стала відмова співробітників магазитна продати їм спиртне.

Крім того повідомлялося, що у Миколаєві в мікрорайоні Тернівка патрульному при затриманні п'яного водія зламали щелепу ударом ноги.

Відео РБК Україна