Був знайдений в лісі: подробиці таємничої смерті пенсіонера

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Повідомляється, що слідів алкогольного сп'яніння або насильницької смерті не виявлено

Вночі з 3 на 4 грудня в зеленій зоні Києва в лісопарку по вул. Академіка Заболотного був знайдений труп літнього чоловіка. Тіло чоловіка було виявлено родичами померлого, розповідає "Информатор".

Повідомляється, що пошуком таємничо загиблого чоловіка займалися родичі, які і викликали поліцію відразу після виявлення тіла. Це було близько 1:40 ночі 4 грудня.

За даними поліції, чоловік зник добу тому. Рідні померлого самостійно займалися пошуками зниклого. Вони виявили його в зеленій зоні біля лікарні "Феофанія".

Фото: (kiev.informator.ua)

На місце прибули медики, але, на жаль, їм залишалося лише констатувати смерть. Померлому було близько 60 років. Попередньо, зовнішніх ознак насильницької смерті та слідів алкогольного сп'яніння не виявили. Що стало причиною смерті і як чоловік опинився в зеленій зоні — встановить слідство.

Нагадаємо, що в Бердянську банда підлітків після побиття однолітків оголосила полювання на бездомних.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі чоловік у стані алкогольного сп'яніння увірвався в будинок літньої жінки, влаштував погром і жорстоко її побив.

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Відео: (video.rbc.ua)