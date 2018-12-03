Избил ногами: в Днепре пьяный набросился на 84-летнюю женщину

Фото: коллаж РБК-Украина

Дебошира доставили в Чечеловское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств

В Днепре мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в дом пожилой женщины, устроил погром и жестоко ее избил. Инцидент произошел 2 декабря на улице Владимира Антоновича, сообщает "Информатор".

Пьяный мужчина принялся бить окна одной из квартир. После того, как 84-летняя хозяйка вышла на шум, набросился на нее. Ранее они не были знакомы.

Нападавшего, который избивал ногами пенсионерку, остановили патрульные.

Фото: dp.informator.ua

Женщину с тупой травмой живота и гематомой передней брюшной стенки отвезли в больницу.

Отмечается, что и мужчине медики также оказали помощь, так как тот, разбивая стекла в окнах, порезал себе руки.

Фото: dp.informator.ua

Дебошира доставили в Чечеловское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Как сообщалось ранее, в Николаеве наркоман ради дозы жестоко убил 94-летнюю женщину.

Также мы писали о том, что в ноябре в полиции рассказали о жестоком избиении 67-летней пенсионерки с целью грабежа. Инцидент произошел в селе Иванков Бориспольского района.

Напомним, в ноябре в Донецкой области мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил до смерти 78-летнюю жительницу Равнополя.

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Видео: РБК-Украина