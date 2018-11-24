Пьяный грабитель жестоко избил пенсионерку из-за велосипеда: подобности инцидента

Фото: (pixabay.com)

За разбойное нападение мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

В пятницу, 23 ноября в полиции рассказали о жестоком избиении 67-летней пенсионерки с целью грабежа. Инцидент произошел в селе Иванков Бориспольского района. Пьяный мужчина проник во двор пенсионерки, чтобы украсть велосипед. Когда хозяйка частного дома стала пытаться ему помешать, мужчина жестоко ее избил. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области в Facebook.

На шум из дома пенсионерки выбежали родственники, которые вызвали медиков и полицию. После того, как злоумышленник избил женщину, он забрал велосипед и попытался скрыться на нем. К счастью, благодаря небезразличным односельчанам и соседям пенсионерки, полицейским вскоре удалось задержать мужчину. Злоумышленником оказался 47-летний уроженец города Кривой Рог.

"Благодаря неравнодушным односельчанам и соседям потерпевшей женщины, полицейским удалось быстро задержать злоумышленника на одной из улиц села. Им оказался 47-летний уроженец города Кривой Рог, который проживает в Иванкове временно. Нападавший задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей. Вещественное доказательство - велосипед, изъято и после проведения определенных следственных действий полицейские вернут его обладательнице", — написали в пресс-службе.

Фото: (facebook.com/pol.kyivregion)

В результате нападения 67-летнюю женщину доставили в больницу с травмой головы и провели травматическую ампутацию зубов. За разбойное нападение ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, что в Киеве мужчину уличили в краже кабеля связи.

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Видео: (video.rbc.ua)