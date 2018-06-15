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В Одессе на глазах у детей убили бездомного: появились детали инцидента

STYLERLIFE        15.06.2018 - 16:06
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Стало известно, что грозит подозреваемому в жестоком убийстве

В Одессе мужчина на глазах у своей семьи и детей до смерти избил бездомного. В полиции сообщили детали трагедии, передает УНИАН со ссылкой на ГУ НП Одесской области.

Инцидент произошел в Сатробазарном сквере вечером  среду, 13 июня.

Подростки бросали камни в бездомных. Один из них погнался за десятилетним мальчиком. Тот пожаловался отцу, и мужчина начал жестоко избивать бездомного прямо на глазах супруги и детей. Бездомный, по словам очевидцев, просил пощадить его. От полученных травм в результате избиения бездомный скончался.

Тело погибшего мужчины 30-35 лет со следами насильственной смерти обнаружили случайные прохожие. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Мужчина скончался от умышленных тяжких телесных повреждений, квалифицируется как ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Предусматривается наказание от 7 до 10 лет лишения свободы", - рассказал он.

По словам Форостяка, личность подозреваемого установлена. Мужчина объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Одессе дети забросали камнями бездомного.

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Теги: Одесса, полиция, бездомный
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