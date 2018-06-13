В Сумской области пенсионер убил своего сына и застрелил его друзей

За совершенное преступление ему грозит пожизненное лишение свободы
В селе Старые Вырки Сумской области пенсионер совершил тройное убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Пожилой мужчина и его младший сын поссорились со старшим сыном и его друзьями. В результате конфликта пенсионер застрелил двоих мужчин из охотничьего ружья, а после ударил ножом старшего сына. От полученных ранений все трое пострадавших скончались на месте.
"По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Сейчас проверяется также причастность его младшего сына в указанных преступлениях", - рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач.
71-летнему пенсионеру грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, под Киевом отец и сын убили непрошеного гостя.
Как сообщают представители полиции Киевской области, неделю назад отец и сын совершили тяжкое преступление. Они заметили, что ночью, на территорию их домовладения проник неизвестный, который перелез через забор.
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