В Сумской области пенсионер убил своего сына и застрелил его друзей

За совершенное преступление ему грозит пожизненное лишение свободы

В селе Старые Вырки Сумской области пенсионер совершил тройное убийство. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Пожилой мужчина и его младший сын поссорились со старшим сыном и его друзьями. В результате конфликта пенсионер застрелил двоих мужчин из охотничьего ружья, а после ударил ножом старшего сына. От полученных ранений все трое пострадавших скончались на месте.

"По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Сейчас проверяется также причастность его младшего сына в указанных преступлениях", - рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач.

71-летнему пенсионеру грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, под Киевом отец и сын убили непрошеного гостя.

Как сообщают представители полиции Киевской области, неделю назад отец и сын совершили тяжкое преступление. Они заметили, что ночью, на территорию их домовладения проник неизвестный, который перелез через забор.

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