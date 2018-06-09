Под Киевом отец и сын убили непрошеного гостя

Тело сложили в полиэтиленовые пакеты

В Киевской области задержали отца и сына, которых подозревают в совершении тяжкого преступления. Подробности сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

Полиция задержала двух жителей города Украинка, Обуховского района Киевской области, которые подозреваются в убийстве человека.

Как сообщают представители полиции Киевской области, неделю назад отец и сын совершили тяжкое преступление. Они заметили, что ночью, на территорию их домовладения проник неизвестный, который перелез через забор.

Отец нанес незваному гостю многочисленные удары по голове тяжелым предметом. Когда тело стало бездыханным, мужчина вместе со своим сыном упаковали его в полиэтиленовые пакеты, положили в багажник и вывезли в лесопосадку за город.

Тело вскоре нашли и опознали. Погибший оказался 42-летним местным жителем. Что он делал ночью в чужом домовладении – неизвестно.

Фото: Дом в Украинке (kv.npu.gov.ua)

55-летний отец и его 32-летний сын был задержаны сотрудниками полиции по статье 208 УПК Украины. На данный момент им объявлено о подозрении и избирается мера пресечения.

Полиция завела уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

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