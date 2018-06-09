Під Києвом батько і син вбили непроханого гостя

Тіло поклали в поліетиленові пакети

В Київській області затримали батька і сина, яких підозрюють у скоєнні тяжкого злочину. Подробиці повідомляє прес-служба ГУ НП в Київській області.

Поліція затримала двох жителів міста Українка, Обухівського району Київської області, які підозрюються у вбивстві людини.

Як повідомляють представники поліції Київської області, тиждень тому батько і син вчинили тяжкий злочин. Вони помітили, що вночі, на їх територію домоволодіння проник невідомий, який переліз через паркан.

Батько завдав непроханому гостю численні удари по голові важким предметом. Коли тіло стало бездиханним, чоловік разом зі своїм сином спакували його в поліетиленові пакети, поклали в багажник і вивезли в лісопосадку за місто.

Тіло незабаром знайшли і впізнали. Загиблий виявився 42-річним місцевим жителем. Що він робив вночі в чужому домоволодінні – невідомо.

Фото: Будинок в Українці (kv.npu.gov.ua)

55-річний батько та його 32-річний син був затримані співробітниками поліції за статтею 208 КПК України. На даний момент їм оголошено про підозру і обирається запобіжний захід.

Поліція завела кримінальне виробництво за статтею 115 Кримінального кодексу України.

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