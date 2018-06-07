В Днепре от удара током на пороге собственной квартиры умер ребенок

Официально причина смерти не установлена

В Днепропетровской области умер шестилетний ребенок. Причины смерти девочки официально до сих пор не установлены. По словам семьи, ребенка ударило током на металлических лестницах. Об этом сообщает ТСН.

Мама ребенка рассказала, что дочка любила играть на тех ступенях, где произошла трагедия.

"Тельце было на балконе, а ножки свисали. Я ее затянула, но меня током не ударило. Я была в тапочках, она босая была. Было очень жарко", - рассказала мать ребенка.

Ребенка немедленно отвезли в больницу, но спасти девочку не удалось.

Родственники утверждают, что в течение дня ток то исчезал, то появлялся, поскольку в Подгородном продолжались ремонтные работы.

Энергетики заверили, что это здесь ни при чем, когда в самом доме большие проблемы с проводкой – незащищенные провода торчат прямо возле железных дверей, соприкасающихся с металлическими лестницами.

"Они были в некоторых местах обнаженные, не уложены в гофры. Было много неизвестной проводки, которая, непонятно, находилась под напряжением или нет", - рассказал главный инженер РЭС Подгородного Дмитрий Черкашин.

По данным издания, после смерти девочки родственники нашли еще один источник тока – самодельную систему наружного освещения многоквартирного дома.

Местные жители рассказали, что раньше не обращали на оголенные провода внимания, хотя те лежали на газовой трубе и касались лестницы.

Энергетики сообщили, что это грубейшее нарушение норм. Жители отметили, что это не их работа, а мастеров, которых нанимали раньше.

С тех пор прошло более пяти лет, и кто именно сделал это, в ОСМД вспомнить не могут. Тогдашний председатель уволился и любую причастность ОСМД к трагедии отрицает.

В полиции открыли уголовное производство по статье умышленное убийство, однако склоняется к несчастному случаю и ждет результатов экспертиз.

"Возможного нарушения техники безопасности во время или установление каких-либо электрических приборов вблизи этого дома, или в самом здании", - объяснила пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области подростка ударило током на крыше поезда.

Срочная новость за 6 июня (видео: РБК-Украина)