У Дніпрі від удару струмом на порозі власної квартири померла дитина

Офіційно причина смерті не встановлена

У Дніпропетровській області помер шестирічний дитина. Причини смерті дівчинки офіційно до цих пір не встановлені. За словами родини, дитину вдарило струмом на металевих сходах. Про це повідомляє ТСН.

Мама дитини розповіла, що донька любила грати на тих сходах, де сталася трагедія.

"Тільце було на балконі, а ніжки звисали. Я її затягла, але мене струмом не вдарило. Я була в тапочках, вона була боса. Було дуже жарко", - розповіла мати дитини.

Дитину негайно відвезли до лікарні, але врятувати дівчинку не вдалося.

Родичі стверджують, що протягом дня струм то зникав, то з'являвся, оскільки в Підгородному тривали ремонтні роботи.

Енергетики запевнили, що це тут ні при чому, коли в самому будинку великі проблеми з проводкою – незахищені дроти стирчать прямо біля залізних дверей, дотичних з металевими сходами.

"Вони були в деяких місцях оголені, не укладені в гофри. Було багато невідомої проводки, яка, незрозуміло, перебувала під напругою чи ні", - розповів головний інженер РЕМ Підгородного Дмитро Черкашин.

За даними видання, після смерті дівчинки родичі знайшли ще одне джерело струму – саморобну систему зовнішнього освітлення багатоквартирного будинку.

Місцеві жителі розповіли, що раніше не звертали на оголені дроти уваги, хоча ті лежали на газовій трубі та стосувалися сходи.

Енергетики повідомили, що це грубе порушення норм. Мешканці зазначили, що це не їх робота, а майстрів, яких наймали раніше.

З тих пір пройшло більше п'яти років, і хто саме зробив це, в ОСББ згадати не можуть. Тодішній голова звільнився і будь-яку причетність ОСББ до трагедії заперечує.

В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство, проте схиляється до нещасного випадку, і чекає результатів експертиз.

"Можливого порушення техніки безпеки під час або встановлення будь-яких електричних приладів поблизу цього будинку, або в самій будівлі", - пояснила прес-секретар ГУ НП у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області підлітка вдарило струмом на даху потяга.

Термінова новина за 6 червня (відео: РБК-Україна)