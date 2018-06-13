У Сумській області пенсіонер вбив свого сина і застрелив його друзів

За скоєний злочин йому загрожує довічне позбавлення волі
У селі Старі Вирка Сумської області пенсіонер скоїв потрійне вбивство. Про це повідомила прес-служба прокуратури.
Літній чоловік і його молодший син посварилися зі старшим сином і його друзями. В результаті конфлікту пенсіонер застрелив двох чоловіків з мисливської рушниці, а після ударив ножем старшого сина. Від отриманих поранень всі троє постраждалих померли на місці.
"За клопотанням прокуратури підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави. Зараз перевіряється також причетність його молодшого сина в зазначених злочинах", - розповів керівник Конотопської місцевої прокуратури Олександр Плескач.
71-річному пенсіонеру загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, під Києвом батько і син вбили непроханого гостя.
Як повідомляють представники поліції Київської області, тиждень тому батько і син скоїли тяжкий злочин. Вони помітили, що вночі, на територію їх домоволодіння проник невідомий, який переліз через паркан.
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