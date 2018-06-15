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В Одесі на очах у дітей вбили безпритульного: з'явилися деталі інциденту

STYLERLIFE        15.06.2018 - 16:06
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Стало відомо, що загрожує підозрюваному у жорстокому вбивстві

В Одесі чоловік на очах у своєї сім'ї та дітей до смерті побив безпритульного. У поліції повідомили деталі трагедії, передає УНІАН з посиланням на ГУ НП Одеської області.

Інцидент стався в Сатробазарному сквері ввечері середу, 13 червня.

Підлітки кидали каміння в безхатченків. Один з них погнався за десятирічним хлопчиком. Той поскаржився батькові, і чоловік почав жорстоко бити безпритульного прямо на очах дружини та дітей. Безпритульний, за словами очевидців, просив пощадити його. Від отриманих травм в результаті побиття бездомний помер.

Тіло загиблого чоловіка 30-35 років зі слідами насильницької смерті виявили випадкові перехожі. Про це повідомив радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

"Чоловік помер від умисних тяжких тілесних ушкоджень, кваліфікується як ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Передбачається покарання від 7 до 10 років позбавлення волі", - розповів він.

За словами Форостяка, особа підозрюваного встановлена. Чоловік оголошений в розшук.

Раніше повідомлялося, що в Одесі діти закидали камінням бездомного.

Раніше в Сумській області пенсіонер вбив свого сина і застрелив його друзів.

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Теги: Одеса, полиция, бездомный
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