В Киеве мужчину уличили в краже кабеля связи

Фото: РБК-Украина

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы

В Киеве злоумышленник вырезал ножом 30 метров кабеля, чем причинил предприятию ущерб на 6000 гривен. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает kyiv.npu.gov.ua.

В Деснянское управление полиции поступило сообщение о краже на улице Каштановой: злоумышленника заметили прохожие и споймали мужчину, ожидая приезда следственно-оперативной группы. Полицейские установили, что сработала охранная сигнализация.

После чего, на место происшествия приехал представитель электросвязи. Выяснилось, что правонарушитель залез в колодец, где ножом вырезал более 30 метров телефонного кабеля, причинив ущерб предприятию на 6000 гривен.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 27-летний уроженец столицы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Грабителю грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что украинцам рассказали, как не стать жертвой телефонных аферистов. Никогда не передавайте деньги незнакомым людям и не пополняйте никому счета банковских карт.

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Видео: (video.rbc.ua)