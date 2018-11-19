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В Киеве мужчину уличили в краже кабеля связи

STYLERЖизнь    19.11.2018 - 09:30
В Киеве мужчину уличили в краже кабеля связи
Фото: РБК-Украина

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы

В Киеве злоумышленник вырезал ножом 30 метров кабеля, чем причинил предприятию ущерб на 6000 гривен. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает kyiv.npu.gov.ua.

В Деснянское управление полиции поступило сообщение о краже на улице Каштановой: злоумышленника заметили прохожие и споймали мужчину, ожидая приезда следственно-оперативной группы. Полицейские установили, что сработала охранная сигнализация.

В Киеве мужчину уличили в краже кабеля связи

После чего, на место происшествия приехал представитель электросвязи. Выяснилось, что правонарушитель залез в колодец, где ножом вырезал более 30 метров телефонного кабеля, причинив ущерб предприятию на 6000 гривен.

В Киеве мужчину уличили в краже кабеля связи

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 27-летний уроженец столицы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Грабителю грозит до шести лет лишения свободы. 

Напомним, что украинцам рассказали, как не стать жертвой телефонных аферистов. Никогда не передавайте деньги незнакомым людям и не пополняйте никому счета банковских карт.

Мы писали, что в социальных сетях украинцам рассказали о новом виде мошенничества с автомобилями.

А также о том, что в Мелитополе орудует неуловимая банда грабителей.1 ноября, около семи вечера бандиты ворвались в дом жителя Семеновки, связали его и закрыли в ванной. Преступники забрали 2800 грн пенсии и украшения. Задержать их так и не удалось.

Видео: (video.rbc.ua)

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