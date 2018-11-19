У Києві чоловіка викрили у крадіжці кабелю зв'язку

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Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі

У Києві зловмисник вирізав ножем 30 метрів кабелю, чим завдав підприємству збитків на 6000 гривень. Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

В Деснянське управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Каштановій: зловмисника помітили перехожі і спіймали чоловіка, чекаючи приїзду слідчо-оперативної групи. Поліцейські встановили, що спрацювала охоронна сигналізація.

Після чого, на місце події приїхав представник електрозв'язку. З'ясувалося, що правопорушник заліз в колодязь, де ножем вирізав більше 30 метрів телефонного кабелю, завдавши збитків підприємству на 6000 гривень.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 27-річний уродженець столиці. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж. Грабіжнику загрожує до шести років позбавлення волі.

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Відео: (video.rbc.ua)