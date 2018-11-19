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У Києві чоловіка викрили у крадіжці кабелю зв'язку

STYLERЖиття    19.11.2018 - 09:30
У Києві чоловіка викрили у крадіжці кабелю зв'язку
Фото: РБК-Україна

Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі

У Києві зловмисник вирізав ножем 30 метрів кабелю, чим завдав підприємству збитків на 6000 гривень. Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

В Деснянське управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Каштановій: зловмисника помітили перехожі і спіймали чоловіка, чекаючи приїзду слідчо-оперативної групи. Поліцейські встановили, що спрацювала охоронна сигналізація.

У Києві чоловіка викрили у крадіжці кабелю зв'язку

Після чого, на місце події приїхав представник електрозв'язку. З'ясувалося, що правопорушник заліз в колодязь, де ножем вирізав більше 30 метрів телефонного кабелю, завдавши збитків підприємству на 6000 гривень.

У Києві чоловіка викрили у крадіжці кабелю зв'язку

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 27-річний уродженець столиці. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж. Грабіжнику загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що українцям розповіли, як не стати жертвою телефонних аферистів. Ніколи не передавайте гроші незнайомим людям і не поповнюйте нікому рахунки банківських карт.

Ми писали, що в соціальних мережах українцям розповіли про новий вид шахрайства з автомобілями.

А також про те, що у Мелітополі орудує невловима банда грабіжників.1 листопада, близько сьомої вечора бандити увірвалися в будинок жителя Семенівки, зв'язали його і закрили у ванній. Злочинці забрали 2800 грн пенсії і прикраси. Затримати їх так і не вдалося.

Відео: (video.rbc.ua)

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