В Николаеве мужчина зверски расправился с пенсионеркой ради дозы

Фото (mk.npu.gov.ua)

Женщина была убита в собственной квартире

В Николаеве работникам правоохранительных органов удалось раскрыть зверское преступление. 94-летнюю женщину жестоко убил мужчина ради дозы наркотиков. Пострадавшая была зарезана в собственной квартире. Об этом сообщили на сайте Нацполиции в Николаевской области.

Главный подозреваемый в совершении убийства – сосед пенсионерки с наркотической зависимостью, ранее у него уже была судимость.

Целью жестокой расправы рецидивиста над старушкой было заполучение 1900 гривен, которые ему были нужны на очередную дозу.

Тело погибшей женщины было покрыто следами от множественных ножевых ранений в области шеи. Оно было обнаружено после того, как она не открыла дверь, социальному работнику (он сразу позвонил в полицию). Прибывшие на место происшествия стражи порядка взломали дверь и обнаружили пенсионерку мертвой.

Участковый офицер провел опрос среди местных жителей, полиции и понял, что к погибшей женщине иногда приходил сосед из дома неподалеку, чтобы занять денег. В день происшествия мужчину видели у нее в гостях.

Фото с места преступления (mk.npu.gov.ua)

К преступнику полицейские пришли домой с обыском, они задержали его и доставили в участок. Орудие убийства было найдено среди кучи использованных шприцев в подвале дома, в котором жила погибшая пенсионерка, оказалось, что ее зарезали канцелярским ножом. Сейчас правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее сообщалось, что пьяный грабитель жестоко избил пенсионерку из-за велосипеда: подобности инцидента.

Напомним, что в Киеве мужчину уличили в краже кабеля связи.

Видео: (video.rbc.ua)