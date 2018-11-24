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Писал предсмертные записки: на Закарпатье мужчина едва не убил себя и жену

STYLERПроисшествия    24.11.2018 - 21:57
Писал предсмертные записки: на Закарпатье мужчина едва не убил себя и жену
Иллюстративное фото (pda.fedpress.ru)

Мужчина сначала пытался убить супругу молотком, а потом хотел совершить суицид

В селе Ратовцы, Ужгородский район, пьяный мужчина на почве ревности избил свою жену молотком. После избиения супруги, он написал предсмертную записку, собираясь покончить собой, но огромное количество алкоголя в крови не позволило ему довести эту затею до конца. Об этом сообщается на сайте национальной полиции Закарпатской области.

Известно, что 23 ноября в отделение полиции поступило сообщение о том, что машина "скорой помощи" доставила в областную городскую больницу женщину с тяжелыми телесными повреждениями.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что женщина пострадала от рук 51-го супруга, который выпил и устроил ссору на почве ревности. Мужчина ударил свою жену молотком по голове и решил свести счеты с жизнью. Но после того как он написал предсмертную записку, алкоголь в крови взял свое, и на то чтобы совершить суицид у мужчины уже не было сил.

На данный момент полиция задержала нарушителя, а по данному факту начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что пьяный грабитель жестоко избил пенсионерку из-за велосипеда: подобности инцидента.

Напомним, что в Киеве мужчину уличили в краже кабеля связи.

Видео: (video.rbc.ua)

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