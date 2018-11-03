"Вся комната в крови": в Донецкой области пьяный мужчина до смерти забил 78-летнюю женщину

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Сообщается, что мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения

В пятницу, 2 ноября со следами насильственной смерти была найдена пожилая женщина, которую убил местный житель в состоянии алкогольного опьянения. 78-летнюю жительницу Равнополя нашли родственники, которые пришли навестить бабушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Донецкой области.

Родственники, обнаружившие смерть старушки, сразу же обратились к сотрудникам полиции. Уже через час оперативники установили личность мужчины, причастного к смерти пожилой женщины.

"Вчера в 10.00 в дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Октябрьской в собственной постели находится тело пожилой женщины с явными признаками телесных повреждений, а вся комната в крови", — говорится в заявлении пресс-службы.

Фото: (dn.npu.gov.ua)

Оказалось, что накануне трагедии к пенсионерке пришел 41-летний местный житель, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина нанес потерпевшей многочисленные травмы головы и тела. По его словам, бил женщину руками и ногами. От телесных повреждений старушка погибла на месте. После инцидента злоумышленник пошел домой.

Сообщается, что мужчина задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, что в Донецкой области ранее произошел похожий инцидент. На замечание пенсионерки мужчина ответил побоями.

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Видео: (video.rbc.ua)