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В Донецкой области на замечание пенсионерки мужчина ответил побоями

STYLERПроисшествия    30.10.2018 - 23:04
Фото: pixabay.com/Pavlofox
Фото: pixabay.com/Pavlofox

83-летняя женщина была сильно избита

В городе Часов Яр Донецкой области пьяный мужчина избил 83-летнюю женщину. Об этом сообщает портал "Вечерний Бахмутъ".

Избиение пожилой местной жительницы произошло на фоне конфликта, который возник после того, как старушка сделала замечание пьяному мужчине в одном из дворов города. После того, как пьяный дебошир услышал слова от пенсионерки в свой адрес, он вырвал из ее рук полиэтиленовый пакет, в котором находились продукты питания и документы, и ответил ей кулаками. Женщина была сильно избита. 

В настоящее время мужчина, поколотивший 83-летнюю женщину задержан полицейскими.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. О нынешнем состоянии пенсионерки не сообщается.

Напомним, мы писали о том, что во Львове 13-летний подросток сам позвонил в полицию и сообщил о домашнем насилии. Он рассказал о том, что дома его постоянно избивают.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове школьница покончила жизнь самоубийством. Тело дочери обнаружил отец.

А также мы писали о том, что на Закарпатье подростки поиздевались над одноклассницей и подсыпали ей в капучино лекарство для потенции.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Донецкая областьизбиениепенсионерка
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