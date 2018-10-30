В Донецкой области на замечание пенсионерки мужчина ответил побоями

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83-летняя женщина была сильно избита

В городе Часов Яр Донецкой области пьяный мужчина избил 83-летнюю женщину. Об этом сообщает портал "Вечерний Бахмутъ".

Избиение пожилой местной жительницы произошло на фоне конфликта, который возник после того, как старушка сделала замечание пьяному мужчине в одном из дворов города. После того, как пьяный дебошир услышал слова от пенсионерки в свой адрес, он вырвал из ее рук полиэтиленовый пакет, в котором находились продукты питания и документы, и ответил ей кулаками. Женщина была сильно избита.

В настоящее время мужчина, поколотивший 83-летнюю женщину задержан полицейскими.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. О нынешнем состоянии пенсионерки не сообщается.

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Видео: РБК-Украина