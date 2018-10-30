У Донецькій області на зауваження пенсіонерки чоловік відповів побоями

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83-річна жінка була сильно побита

У місті часів Яр Донецької області п'яний чоловік побив 83-річну жінку. Про це повідомляє портал "Вечірній Бахмутъ".

Побиття літньої місцевої жительки відбулося на тлі конфлікту, який виник після того, як старенька зробила зауваження п'яному чоловікові в одному з дворів міста. Після того, як п'яний бешкетник почув слова від пенсіонерки в свою адресу, він вирвав з її рук поліетиленовий пакет, в якому знаходились продукти харчування і документи, і відповів їй кулаками. Жінка була сильно побита.

В даний час чоловік, побивший 83-річну жінку затриманий поліцейськими.

Зараз правоохоронці проводять досудове розслідування. Про нинішній стан пенсіонерки не повідомляється.

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Відео: РБК-Україна