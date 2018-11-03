"Вся кімната в крові": у Донецькій області п'яний чоловік до смерті забив 78-річну жінку

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Повідомляється, що чоловікові загрожує до 15 років тюремного ув'язнення

У п'ятницю, 2 листопада зі слідами насильницької смерті було знайдено літню жінку, яку вбив місцевий житель в стані алкогольного сп'яніння. 78-річну жительку Равнополя знайшли родичі, які прийшли провідати бабусю. Про це повідомляє пресс-служба ГУ НПУ в Донецькій області.

Родичі, які виявили смерть старенької, відразу ж звернулися до співробітників поліції. Вже через годину оперативники встановили особу чоловіка, причетного до смерті літньої жінки.

"Вчора о 10.00 в чергову частину Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку по вулиці Жовтневій у власному ліжку знаходиться тіло літньої жінки з ознаками тілесних ушкоджень, а вся кімната в крові", — йдеться в заяві прес-служби.

Фото: (dn.npu.gov.ua)

Виявилося, що напередодні трагедії до пенсіонерки прийшов 41-річний місцевий житель, який знаходився в стані сильного алкогольного сп'яніння. Чоловік завдав потерпілої численні травми голови та тіла. За його словами, бив жінку руками і ногами. Від тілесних ушкоджень старенька загинула на місці. Після інциденту зловмисник пішов додому.

Повідомляється, що чоловік затриманий за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Нагадаємо, що в Донецькій області раніше стався схожий інцидент. На зауваження пенсіонерки чоловік відповів побоями.

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Відео: (video.rbc.ua)